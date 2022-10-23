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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Trafik magandasına örnek ceza

ARZU KAYA ARZU KAYA
Trafik magandasına örnek ceza
İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde S.B. adlı sürücü, seyir halindeyken otomobilin direksiyonunu söktü. Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerlediği görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan S.B. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeye sevk talebinde örnek bir yazıya imza attı: "İstanbul gibi trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu bir ilde ve sahile aileleriyle gelen kimselerin ağırlıkta olduğu bir yolda direksiyonunun sökülerek aracın kullanılmaya devam edilmesi kişilerin yaşam hakkı, beden bütünlüğü ve mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelir" dedi. S.B.'nin psikoteknik değerlendirmeye alınmasına karar veren hâkimlik, 4 ay boyunca her türlü kara taşıtını kullanmasını da yasakladı.

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Trafik magandasına örnek ceza
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