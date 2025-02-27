Trafik magandasından cinayet gibi kaza

İstanbul Eyüpsultan'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Mehmet Salih Çetin'e hızla gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Yahya Berkay Şahin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi (İÜ) Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Çetin yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonetiyle yolda ilerleyen ve kırmızı ışıkta durmayan Yahya Berkay Şahin, Çetin'e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çetin metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetin'e ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yahya Berkay Şahin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.