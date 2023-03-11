Trafik magandasının sözleri dehşete düşürdü: Ölürsek en fazla gömerler

Görüntüler, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Sahil yolunda kaydedildi. Trafikte aşırı hızla seyreden bir sürücü, uzun bir süre makas atarak ilerledi. Müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, hem kendi canını hem de arabada bulunan arkadaşlarının canını hiçe saydı.