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Giriş Tarihi: 11.3.2023 13:23

Trafik magandasının sözleri dehşete düşürdü: Ölürsek en fazla gömerler

Pendik'te sahil yolunda aşırı hızla seyreden trafik magandası adeta terör estirdi. Makas atarak ilerleyen sürücüyü arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde otomobilde bulunan kişilerin “Yavaş sür, yavaş”, “devirecek bu bizi”, “ölürsek en fazla gömerler” diyerek küfür ettikleri duyuldu. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İHA
Trafik magandasının sözleri dehşete düşürdü: Ölürsek en fazla gömerler

Pendik sahil yolunda aşırı hızla seyreden sürücü, makas atarak ilerledi. Magandanın trafiği tehlikeye düşüren o anları ise bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntüler, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Sahil yolunda kaydedildi. Trafikte aşırı hızla seyreden bir sürücü, uzun bir süre makas atarak ilerledi. Müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, hem kendi canını hem de arabada bulunan arkadaşlarının canını hiçe saydı.

"ÖLÜRSEK EN FAZLA GÖMERLER"

Trafik magandasının diğer sürücüleri ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının cep telefonuna kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün aşırı hızla seyrettiği, makas atarak ilerlediği, otomobilde bulunan arkadaşlarının, "Yavaş sür, yavaş", "devirecek bu bizi", "ölürsek en fazla gömerler" diyerek küfür ettikleri duyuldu. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Trafik magandasının sözleri dehşete düşürdü: Ölürsek en fazla gömerler
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