Trafik polisinden küçük çocuğa tatlı ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki kaldırımda bisiklet süren küçük bir çocuk, trafik polisinin dikkatini çekti. Polis Gökhan Genç, Aslan isimli 5 yaşındaki çocuğa bisikletini kasksız bir şekilde sürmesinin trafik kurallarına aykırı olduğunu belirterek ceza verdi. Polis memuru Aslan'a, "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" dedi. Polis, cezayı not kâğıdına yazıp Aslan'a uzattı. Görüntüler polis kamerasına yansıdı. Polis memuru o anları sosyal medyadan paylaştı.