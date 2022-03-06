Trafik polisine otomobili ile çarparak şehit eden kişi cezaevinde intihar etti

Olay Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 20 Kasım 2021 akşamı saat 22.51 sıralarında meydana gelmişti.Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından rutin uygulama yapıldığı sırada Yusuf Ceylan (40) isimli kişi trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan aracı takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .'yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı.Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü Kemal Efe T.'nin 0.84, arkadaşı Mert E.'nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Kemal Efe T. çıkartıldığı Akçaabat Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece "Görevi başındaki memuru kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak Bahçecik cezaevine gönderilirken, arkadaşı Mert E. ise serbest bırakılmıştı. Olay sonrası önce Bahçecik cezaevine ardından da güvenlik gerekçesiyle Kayseri Çocuk Cezaevi'ne nakledilen 16 yaşındaki Kemal Efe T. dün akşam cezaevindeki koğuşunda intihar etmiş halde ölü olarak bulundu.