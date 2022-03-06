Haberler Yaşam Haberleri Trafik polisine otomobili ile çarparak şehit eden kişi cezaevinde intihar etti
Giriş Tarihi: 6.3.2022 11:33 Son Güncelleme: 6.3.2022 12:07

Trafik polisine otomobili ile çarparak şehit eden kişi cezaevinde intihar etti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trafik polisine otomobili ile çarparak şehit eden kişi cezaevinde intihar etti

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 20 Kasım 2021 tarihinde gece polis uygulama noktasında durmayarak kullandığı otomobili ile trafik polisi Yusuf Ceylan'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki genç sürücü olay sonrası tutuklanarak gönderildiği Kayseri Cezaevi’nde intihar etti.

Olay Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 20 Kasım 2021 akşamı saat 22.51 sıralarında meydana gelmişti.Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından rutin uygulama yapıldığı sırada Yusuf Ceylan (40) isimli kişi trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan aracı takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .'yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı.Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü Kemal Efe T.'nin 0.84, arkadaşı Mert E.'nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Kemal Efe T. çıkartıldığı Akçaabat Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece "Görevi başındaki memuru kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak Bahçecik cezaevine gönderilirken, arkadaşı Mert E. ise serbest bırakılmıştı. Olay sonrası önce Bahçecik cezaevine ardından da güvenlik gerekçesiyle Kayseri Çocuk Cezaevi'ne nakledilen 16 yaşındaki Kemal Efe T. dün akşam cezaevindeki koğuşunda intihar etmiş halde ölü olarak bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Bergen filmi Halis Serbest’in memleketinde yasaklandı! Bergen’in katili:  “Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim”
Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Kerem Aktürkoğlu şaşırmış ve..."
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış
Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy'den flaş çağrı: Saldırıya geçin!
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik polisine otomobili ile çarparak şehit eden kişi cezaevinde intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA