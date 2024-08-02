Trafik terörü 5 çocuk öldü

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Akçakale karayolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpıp durabildi.Kaza sırasında kaldırımdaki 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan 6 yaralıdan, 3 çocuk daha kurtarılamadı. Tedavileri süren 3 yaralıdan birinin durumu ağır. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, "Kaza, bir aracın, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp yolun kenarındaki yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle meydana geldi" dedi. Olay yerinde bir itfaiye erinin bir cesedin başında gözyaşı döktüğü anlar ise yürekleri dağladı.