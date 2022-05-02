Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’e yükseldi

Beyoğlu, Karaköy ve Ortaköy sahil yolunda da trafik yoğunluğu etkili oldu.

ANADOLU'DA D-100 VE TEM'DE İKİ YÖNLÜ TRAFİK

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönünde yer yer trafik yoğunlaştı.