Trafik yoğunluğunu azaltmak için Fatih Belediyesi’nden proje! 25. otopark hizmete açıldı

İstanbul'un önemli sorunlarından birisi olan trafik yoğunluğunu azaltmak ve park sorununu çözmek amacıyla Fatih Belediyesi uyguladığı otopark projesi kapsamında, 25.otoparkı hizmete açtı. Bölgedeki park sıkıntısını hafifletmeyi hedefleyen otoparklar, modern ve güvenli yapısıyla dikkat çekerken, şehir içi trafiğin düzenlenmesine de katkı sağlıyor.

ERGÜN TURAN, "OTOPARK KAPASİTESİNİ 2 BİN 124 ARAÇLIK KAPASİTEYE ULAŞTIRDIK"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 25. Otoparkın hizmete açılmasıyla toplam kapasitenin 2.124 araca çıktığını belirterek şunları söyledi: "Fatih Belediyesi olarak, ilçemizin otopark ihtiyacını karşılamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 25. otoparkımızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, yalnızca park sorununa çözüm sunmakla kalmayacak, aynı zamanda şehir içi trafiği düzenlemeye de katkı sağlayacaktır. Otopark sayısını ve araç kapasitesini artırmaya devam edeceğiz."

25 OTOPARK İLE DAHA KONFORLU VE DÜZENLİ BİR ŞEHİR HEDEFLENİYOR

Fatih'in farklı mahallelerinde konumlanan 25 otopark, güvenli ve erişilebilir park alanları sunarak şehir yaşamını kolaylaştırıyor. Yeni açılan Nişanca Otoparkı ile ilçenin otopark altyapısı daha da güçlenirken, bölge sakinlerinin günlük yaşam kalitesi artırılıyor. Fatih Belediyesi, modern şehircilik anlayışıyla geliştirdiği projelerle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. 25 otoparklık bu büyük yatırım, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmaların önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.