Trafik yönetiminde dünyada bir ilk

Tafik sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistem, yeni yol, yol genişletme, köprü ve kavşak yatırımlarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafik yönetiminde çığır açacak yeni bir projeyi devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRKSAT işbirliğiyle hayata geçirdiği Trafik Yönetim Merkezi'nde yapay zekâ başta olmak üzere teknolojik ve bilimsel yöntemler ışında Bursa trafiği geleceğe güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş ile birlikte Bursa trafiğinin tek merkezden yönetildiği Trafik Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bursa'da her geçen gün trafikteki araç sayısının arttığını, bunun da çeşitli olumsuzluk ve aksaklıklara yol açtığını hatırlatan Başkan Aktaş, teknolojik ve bilimsel yöntemler ışığında Bursa trafiğini geleceğe güvenle taşımak adına 'Bursa Kentsel Trafik Yönetim Merkezi Projesi'ni başlattıklarını söyledi. Trafik Yönetim Merkezi'nin çalışma sistemi hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, şehrin en yoğun 20 güzergâhındaki 90 kavşakta trafik mühendisliği çalışmaları yapıldığını kaydetti. Proje kapsamında kameralar yardımıyla kavşaklarda araç sayımları yapıldı.Tespit edilen araç sayıları ile trafik mühendisliği kapsamında mikro ve makro simülasyon yazılımları ile bu kavşaklar ve kavşakların oluşturduğu koridorlar bölgesel olarak analiz edildi. Bu çalışma kapsamında sinyal süre optimizasyon yazılımlarının kullanılması ile mevcut kavşakların kapasiteleri hesaplandı. Her kavşak için en az 2'şer tane alternatif geometrik düzenleme önerisi oluşturuldu. Bu önerilerin kapasite ve tahmini kapasite kullanım oranları simüle edildi. Yeni sistemle akıllı kameralar sayesinde her yöndeki araçların sayısı tespit ediliyor. Kameraların göremediği noktalardaki trafik yoğunluğunun tespiti için ise araç takip cihazları kullanılıyor.Kavşak genelinde araçların ortalama bekleme süresini en aza indiren sistem, hareketli araç verisi ile yoğunlukları ve kavşaklar arasındaki hız verilerini inceleyerek kendi içerisinde çalıştırdığı algoritmalar ile kavşaklar arası koordinasyonu sağlayarak en verimli şekilde çalıştırıyor. Tüm dünyada yıllardır yapılabilirliği tartışılan bu sistem, ilk defa Bursa'da hayata geçirilmiş oldu.Proje kapsamında Bursa'nın en kritik 35 kavşağına adaptif sistemler kuruldu, 250 kavşak ise uzaktan kontrol edilebilecek şekilde Trafik Yönetim Merkezi'ne bağlandı. Adaptif sistemlerin kurulduğu 35 kavşakta trafik yönetimi amacıyla 133 adet araç sayım ve 21 adet balıkgözü kamera bulunuyor, bu kameraların 25 tanesi deşarj tespit sistemi olarak çalışıyor. Bu kameralar ile araçların hareket tipine göre işgaliye değeri hesaplanarak kavşakların dinamik olarak yönetilmesi sağlanıyor. Yoğun olan yönün süresi uzatılırken, yoğunluğu az olan yönlerin süreleri kısaltılmaktadır. Merkeze bağlanan bu 250 kavşakla kavşaklardaki hata durumları ile kavşakların anlık durumları izlenebilecek ve gerekli olması durumunda Trafik Yönetim Merkezi'nden tüm kavşaklara müdahalede bulunulabilecek. Sistemlerin kurulduğu kavşaklardan günlük ortalama olarak 1 milyon 750 bin aracın geçtiği belirlendi.Trafik akış hızının anlık olarak düşmesine neden olan araç arızası veya trafik kazası gibi durumların artık anlık olarak merkezden görülebileceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Böylece kaza, araç bozulması gibi trafiği olumsuz etkileyen durumlar ve bu olayların gerçekleştiği noktalar anlık olarak tespit edilebilecek. Bu sayede operatörlerin ve kullanılan algoritmaların müdahaleleri ile bu noktalarda yaşanan olumsuzlukların etkileri ve bu olumsuzluklara verilen tepki süreleri en aza indirilmiş olacak. TÜRKSAT işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu proje sonucunda seyahat ve bekleme sürelerinin iyileştirilmesi ile yıllık yaklaşık olarak 36 milyon TL'lik yakıt tasarrufu sağlanacak ve 390 bin tonluk da karbondioksit salımı azaltılacak. Projemiz, tüm Bursa'ya hayırlı olsun" diye konuştu.Fiziki yatırımlar ve Trafik Yönetim Merkezi gibi teknolojik yatırımların yanında trafik yükünü azaltacak çalışmalara devam ettiklerini de hatırlatan Başkan Aktaş, "Doğu minibüslerinin özel halk otobüsüne dönüşümüyle alakalı Gürsu ve Kestel'le anlaştık. Çirişhane'nin de büyük bir kısmıyla anlaştık. Yaklaşık yüzde 15-16'lık bir araçla doğuda dönüşümü başlatıyoruz. Yani şehrin batı bölgesindeki yeşil otobüsler ve halk otobüslerindeki standardı şehrin doğusunda da sağlamış olacağız. Hem bu yatırımlar hem de Trafik Yönetim Merkezi gibi teknolojik bir yatırımla trafikte saat gibi işleyen bir sistemi ortaya çıkarmak istiyoruz. Akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçirmek noktasında Bursa olarak öncü olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.