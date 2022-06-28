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Giriş Tarihi: 28.6.2022 15:45

Trafikte 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu... Cezası belli oldu

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Trafikte 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu... Cezası belli oldu

Üsküdar’da geçtiğimiz yıl otomobiliyle sokak üzerinde ilerlerken 2 kişiye çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Tuğba Ertuğrul’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Tuğba Ertuğrul asla fren yerine gaza bastığını kabul etmezken mahkeme davayı karara bağlayarak sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırarak ehliyetine de 3 yıl süreyle ek konulmasına karar verdi.

Üsküdar'da 29 Eylül 2021 tarihinde Tuğba Ertuğrul, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'e (43) çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tuğba Ertuğrul hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

ACILI AİLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tuğba Ertuğrul katılırken kazada hayatını kaybedenlerin ailesi ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Müşteki avukatı "Sanık kaza gerçekleşene kadar arabayı sağa sola çarptırarak durdurabilirdi. Fren yerine gaza basmaya devam ederek kazaya neden olmuştur. Bilirkişi raporları sanığın kusurlu olduğunu gösteriyor. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailesi de sanığın cezalandırılmasını istedi.

EL FRENİNİN DE İŞE YARAMADIĞINI SÖYLEDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı önceki celse açıkladığı sanığın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar edeken sanık Ertuğrul mütalaaya katılmadığını söyledi. Sanık Ertuğrul, "Ben en başından beri olayı ne şekilde gerçekleştiyse anlattım. 9 yaşındaki çocuğumu taşıdığım arabada gaza basarak sokağa girmem mümkün değildir. O sokak frene basarak girilmesi gereken, dar bir sokaktır. O esnada benim çocuğum da siteye gireceğiz diye kemerini çözmüştü ancak frenin tutmadığını fark ettim, direksiyon ancak milimetrelik oynuyordu. Bu yüzden aracımı yavaşlatamadım ben el freni de çektim ancak araç hiçbir şekilde durmadı" diyerek beraatini talep etti.

"ASLA FREN YERİNE GAZA BASMADIM"

Sanık avukatı ise "Müvekkilim araç kazasından ziyade giden canlara üzülmektedir. Raporlarda ciddi çelişkiler vardır, yanan stop lambasının görüntüsü son derece nettir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan sanık Tuğba Ertuğrul, "Gerçekten acıları sonuna kadar benim ömrümde taşıyacağım bir acı olacak. Tekrar tekrar helallik istiyorum ama şunu belirtmek istiyorum ben kesinlikle fren yerine gaza basmadım. Mağdur tarafın acılarını gidermek için her şeyi yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

6 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, sanık Tuğba Ertuğrul'un 'Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığın sürücü ehliyetine 3 yıl el konulmasına karar vererek davayı noktaladı.

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Trafikte 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu... Cezası belli oldu
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