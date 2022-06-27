Trafikte 3 kişiyi falçatayla yaraladı: ’Sizi Doğrarım’ diye tehditler yağdırdı!

Bu anlar ise yaralanan kişilerin yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde E.G.'nin, "Sol şeritte önümü kestiniz. Doğrarım. Arabamı parçaladınız. Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım" dediği duyulurken, karşı taraftan bir kişinin kolundan, bir kişinin de göğsünden yaralandığı, kamyonet sürücüsünün ise telefonla polisi aradığı görüldü.