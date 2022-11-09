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Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:38 Son Güncelleme: 9.11.2022 11:25

Trafikte akıl almaz hareket! Arkadaşını omzuna alıp motor kullandı

İstanbul Pendik’te motosikletli bir kişi seyir halindeyken arkadaşını omzuna alıp trafiği tehlikeye düşürdü. O anları ise kayda alıp sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Sivil Trafik ekipleri sürücü ve omzuna çıkan kişiyi tespit etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trafikte akıl almaz hareket! Arkadaşını omzuna alıp motor kullandı

Pendik Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde bir şahsı omuzuna alarak motosiklet kullanılması ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan motosiklet sürücüsünün Ü.P, diğer şahsın ise A. E. isimli şahıs olduğu Trafik Denetleme ekiplerince tespit edildi. Motor sürücüsü Ü.P.'ye bin 15 lira trafik İdari para cezası uygulandı.

Araç sürücüsü Ü. P. ve yolcu A. E.'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Trafikte akıl almaz hareket! Arkadaşını omzuna alıp motor kullandı
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