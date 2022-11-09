Trafikte akıl almaz hareket! Arkadaşını omzuna alıp motor kullandı

Pendik Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde bir şahsı omuzuna alarak motosiklet kullanılması ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan motosiklet sürücüsünün Ü.P, diğer şahsın ise A. E. isimli şahıs olduğu Trafik Denetleme ekiplerince tespit edildi. Motor sürücüsü Ü.P.'ye bin 15 lira trafik İdari para cezası uygulandı.
Araç sürücüsü Ü. P. ve yolcu A. E.'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.