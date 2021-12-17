Trafikte akılalmaz hırsızlık yöntemi! Bir anlık dalgınlığından faydalanarak...

YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 42 KEZ YAKALANMIŞ



Polis yaptığı çalışmada şüpheliler 17 yaşındaki Y.B. ile 18 yaşındaki Baran A.'yı gözaltına alındı. Daha önceden polis tarafından 42 kez polis tarafından yakalandığı tespit edilen Y.B. yaşı küçük olduğu için Çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheli Baran A.'nın işlemleri asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.