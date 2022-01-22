Trafikte akraba kavgasında silahlar çekildi

Bursa Osmangazi-İstanbul yolunda meydana gelen olayda bir şahıs, husumetli olduğu akrabasını yolda yürürken gördü. Aracını yolun ortasında bırakıp husumetlisinin peşinden giden şahıs, belindeki kurusıkı tabancayı çıkarıp akrabasının başına ateş etti. Tabancanın kurusıkı olması adamın hafif yaralanmasına sebep oldu. Şüpheli 4-5 el ateş ettikten sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hâle getirildi. Olay yerinden kaçan şahıs 45 dakika sonra Orhangazi'de gözaltına alındı. Yaralı şahsın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.