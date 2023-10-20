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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Trafikte bizi de görün

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Trafikte bizi de görün
İstanbul Üsküdar'da 14 Ekim günü akşam saatlerinde İETT otobüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motokurye Batuhan Denli, kazanın ardından tedaviye alındığı Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Eski GATA) bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Son dönemde artan motokurye ölümleri nedeniyle, motokuryeler sosyal medya hesaplarından isyan etti. 'Ölmek istemiyoruz' başlığı altında bir araya gelen motokuryeler, 'Çalışırken ölmek istemiyoruz', 'Motokuryeleri trafikte görün' paylaşımlarında bulundu.

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