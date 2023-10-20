Trafikte bizi de görün

İstanbul Üsküdar'da 14 Ekim günü akşam saatlerinde İETT otobüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motokurye Batuhan Denli, kazanın ardından tedaviye alındığı Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Eski GATA) bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Son dönemde artan motokurye ölümleri nedeniyle, motokuryeler sosyal medya hesaplarından isyan etti. 'Ölmek istemiyoruz' başlığı altında bir araya gelen motokuryeler, 'Çalışırken ölmek istemiyoruz', 'Motokuryeleri trafikte görün' paylaşımlarında bulundu.