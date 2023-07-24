Trafikte dehşet saçtı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Konya'nın merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi üzerinde yaşanan olayda otomobil trafikte makas atarak ilerlemeye başladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ikazlarına aldırmayan sürücü diğer araç sürücülerini de tehlikeye atarak kaçmaya başladı. Ancak kovalamaca uzun sürmedi. Yaşanan kısa süreli kovalamacının ardından polis ekipleri aracın lastiklerine ateş açarak otomobili durdurdu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredeki öfkeli kalabalık aracın üstüne çıkıp, tekmeleyerek araç sürücüsüne linç girişiminde bulundu. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Öfkeli kalabalığı sakinleştiren polis, Abdurrahman A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlendi.