Trafikte diş hekimi kadını durdurup aracının üstüne çıkmıştı

Alibeyköy'de 14 Ağustos 2020'de meydana olayla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcının mütalaasına göre, Emre Etyemez trafikte arabasıyla ilerleyen diş hekimi Sena Koçak Genç'in yanına gelip aracını durdurdu. Diş hekimi kadını makas atıp önüne geçmekle suçlayan Etyemez, iddiaya göre küfür ettiği kadının kolunu tutup darp etti. Diş hekiminin arabasının üzerine de çıkan Etyemez, aracın kaportasını çökertti ve camını kırdı. Emre Etyemez'in eşi Gülizar Etyemez ve eşinin kardeşi Buse Keleş de Sena Koçak Genç'e hakaret etti.

ZARARI KARŞILADI

Savcının mütalaasında, sanık Emre Etyemez'in "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. "Mala zarar verme" suçundan ise Etyemez'in zararı karşıladığı için etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 2 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. "Tehdit" suçundan yeterli delil olmadığı için Etyemez'in beraati öngörüldü.

Mütalaada, Emre Etyemez'in eşi Gülizar Etyemez ve eşinin kardeşi Buse Keleş'in de "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların avukatı, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme de duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE 8 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emre Etyemez'in "basit yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar; Gülizar Etyemez ve Buse Keleş'in ise "basit yaralama", "hakaret", "tehdit" suçlarından 1 yıl 1'er aydan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

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