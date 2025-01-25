Trafikte drone ile denetim dönemi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Bülent Angın Bulvarı'nda konuşlanan ekipler, yayalara yol vermeyen sürücüleri drone'la tespit etti.

"ŞAKA MISINIZ AĞABEY?"

Uygulama kapsamında 21 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. 21 sürücüye ayrı ayrı 4 bin 512'şer lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücülerden biri, ceza miktarını duyunca şaşırarak, "Siz şaka mısınız ağabey? Ben durdum orada, yaya da geçti" dedi. Başka bir sürücü ise "Camideydim, namazdan çıkıp geldim ben. Teyzeye yol verdim, neden vermeyeyim? Boşuna duruyoruz demek ki. Bir daha yapmayayım o zaman" diye konuştu.