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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:29 Son Güncelleme: 20.6.2022 11:34

Trafikte infaz: Korsan takside öldürüldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Trafikte infaz: Korsan takside öldürüldü

İstanbul Avcılar'da korsan taksiyle Sefaköy'e doğru yola çıkan Oğuz Bora Tunç, trafiğin durduğu noktada arkasındaki otomobilden inen silahlı Doğuş D. ve Arda D. tarafından vurularak ağır yaralandı. Saldırganlardan Arda D.'nin, ağır yaralı durumdaki Tunç'u Avcılar'da hastanenin önüne bıraktığı ve öldüğünden emin olana kadar da hastane çevresinde araçla dolaştığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Oğuz Bora Tunç'un ve firari saldırganlar Doğuş D. ve Arda D.'nin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Cinayet Firüzköy Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde işlendi. Edinilen bilgiye göre Oğuz Bora Tunç Sefaköy'e gitmek için korsan taksiye bindi. Trafiğin durma noktasına geldiği noktada Tunç'un bulunduğu korsan taksinin arkasından seyreden bir otomobilden 2 kişi indi. Elleri silahlı Doğuş D. ve Arda D., taksinin arka koltuğunu hedef gözeterek tetiğe asıldı. Arka koltukta bulunan ve kurşunların hedefi olan Oğuz Bora Tunç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren grup tekrar araçlarına binerek gözlerden kaybolurken, kanlar içerisindeki Tunç taksi şoförü tarafından hastaneye götürüldü.

HASTANEDE TAKSİYİ BEKLEMİŞLER

Saldırının hemen ardından ilk iş olarak yakınlarda bulunan özel bir hastanenin yakınına gelen saldırganlar, burada araçlarıyla tur atmaya başladı. Yaralı Tunç'u taşıyan taksinin de aynı hastaneye yaklaştığını gören Arda D. kendi otomobilinden inerek yaralı Tunç'u taşıyan taksiye bindi.

YARALIYI HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTILAR

Hem yaralıyı hem de saldırganı taşıyan taksi, hastane girişinin önüne gelince Arda D. arka koltukta ağır yaralı halde bulunan Oğuz Bora Tunç'u araçtan çıkardı. Kanlar içerisindeki adamı hastane önüne bırakan Arda D. tekrar kayıplara karıştı.

ÖLÜM HABERİ GELENE KADAR BEKLEDİLER

Hastanede yoğun bakıma alınan Tunç'un ölümü kesinleşene kadar hastane çevresinde otomobille tur atmaya başlayan saldırganlar bekledikleri ölüm haberinin gelmesiyle kayıplara karıştı. Sır cinayete ilişkin çalışma başlatan Avcılar Emniyeti, cinayet mahallindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Saatler süren kamera görüntülerini taramaya alan ekipler, kimliklerini teşhis ettikleri Arda D., Doğuş D., Özkan K. ve Kaan K.'nın peşine düştü.

Öte yandan saldırıya karışan Doğuş D.'nin 14, Arda D.'nin 6; cinayete kurban giden Oğuz Bora Tunç'un ise farklı suçlardan 11 adet kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan korsan taksi şoförü Y.K.'nın ise yolcusu Oğuz Bora Tunç'u öldüren saldırganları tanıdığı ortaya çıktı.

Yaşanan olaya ilişkin emniyetin incelemesi devam ediyor.

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Trafikte infaz: Korsan takside öldürüldü
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