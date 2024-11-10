Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, mahalleli linçe etmeye kalkıştı: 8 gözaltı

Yüzüne darbe alan Mert C., otomobiliyle Selahattin B.'yi yaşadığı mahalleye kadar takip etti. Burada taraflar arasında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında Mert C., önce Selahattin B.'yi ardından da arkadaşı 31 yaşındaki Fatih B.'yi bıçakladı.