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Giriş Tarihi: 10.11.2024 16:12

Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, mahalleli linçe etmeye kalkıştı: 8 gözaltı

Zonguldak’ta önce trafikte, ardından da mahallede devam eden kavgada 2 kişi bıçaklandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şüpheli 25 yaşındaki Mert C. polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 25 yaşındaki Mert C. ile 7 kişi gözaltına alındı.

DHA
Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, mahalleli linçe etmeye kalkıştı: 8 gözaltı

Olay, önceki gün Baştarla Mahallesi Rat Son Durak mevkisinde meydana geldi. Yağcılar Caddesi'nde iki otomobil kaza yaptıktan sonra sürücüleri 37 yaşındaki Selahattin B. ile Mert C., trafikte kavga etti.

Yüzüne darbe alan Mert C., otomobiliyle Selahattin B.'yi yaşadığı mahalleye kadar takip etti. Burada taraflar arasında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında Mert C., önce Selahattin B.'yi ardından da arkadaşı 31 yaşındaki Fatih B.'yi bıçakladı.

Olayı fark edip müdahale eden mahalleli ise bıçaklı saldırganı linç etmeye kalkıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Mert C.'yi mahallelinin elinden kurtararak olay yerinin güvenliğini sağladı.

Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selahattin B.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, Fatih B. ve Mert C. taburcu edildi.

Taburcu edilen 2 kişi ile kavgaya karışan 6 mahalleli Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.Bıçaklayan Mert C. ile linç girişiminde bulunan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçakladı, mahalleli linçe etmeye kalkıştı: 8 gözaltı
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