Trafikte kesintisiz denetim sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen Motosiklet Denetimleri ve trafik kontrollerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Trafik Ekipleri tarafından yılın ilk iki ayında motosikletlilere yönelik 1 milyon 547 bin 776 denetim gerçekleştirildi, 326 bin 472 adet işlem yapıldı."Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" uyarısında bulundu.