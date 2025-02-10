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Giriş Tarihi: 10.2.2025 10:30 Son Güncelleme: 10.2.2025 10:38

Trafikte korku dolu anlar: Tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopası ile saldırdı

Ankara'da bir sürücü trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla saldırdı. Yaşanan korku dolu anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan saldırgan ise serbest bırakıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Trafikte korku dolu anlar: Tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopası ile saldırdı

Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. taraflardan biri trafik ışıklarında aracından inerek, bagajda bulunan beyzbol sopasıyla tartıştığı kişinin aracının aynalarını kırarak zarar verdi. Olay anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sonrasında kimliği tespit edilen şüphelinin, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Trafikte korku dolu anlar: Tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopası ile saldırdı
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