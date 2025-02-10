Trafikte korku dolu anlar: Tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopası ile saldırdı

Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. taraflardan biri trafik ışıklarında aracından inerek, bagajda bulunan beyzbol sopasıyla tartıştığı kişinin aracının aynalarını kırarak zarar verdi. Olay anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sonrasında kimliği tespit edilen şüphelinin, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.