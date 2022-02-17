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Giriş Tarihi: 17.2.2022 17:18 Son Güncelleme: 17.2.2022 18:11

Trafikte kural tanımayanlara cezalandırıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Trafikte kural tanımayanlara cezalandırıldı

İstanbul’un en hareketli ilçelerinden Şişli’de trafikte emniyet kemeri takmayıp, telefonla konuşup belgeleri eksik olan ve kural tanımayan surucüler trafiğin denetimlerine takıldılar. Kurallara uymayan sürücülere binlerce lira ceza kesildi. Sürücüler kurala uymadıkları için ceza yemelerine rağmen yine itirazda bulunarak kuralsızlığa devam ettiler.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri Şişli Mecidiyeköy'de taksicilerin kısa mesafe yolcu almaması, turist seçmesi ve taksimetre açmaması gibi konular başta olmak üzere denetim yaptı. Taksilerin yanı sıra trafik kuralı ihlali yaptıkları tespit edilen sivil araçlar da durdurularak denetlendi.

CEZA YEDİ KURAL TANIMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Denetim noktasında durdurulan ve emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksi sürücüsü daha sonra yine kemer takmayıp kural tanımadan yoluna devam etti. Abartılı ses ve gürültü yapan egzoz nedeniyle ceza yazılan bir sürücü de "İnsanları rahatsız edecek kadar abartılı bir şey yok, Bin 800 lira ceza yazıldı. Bu hak mı, zorla cebimizden parayı alıyorlar. Bu nasıl bir ceza " diye isyan etti.

"EŞİMLE SADECE 2 DAKİKA KONUŞTUM KAZANCIMI AŞAN CEZA YAZILDI"

Telefonla konuştuğu tespit edilip denetim noktasında durdurulan bir taksici de "Eşim aradı cevap vermek zorunda kaldım, sadece 2 dakika konuştum en azında puan cezası yazmayın" diye polise dil döktü. Ceza yazılan sürücü "Bu boş bir ceza, 15 puanım düşürüldü. Emniyet kemerim takılı, hızım yok ama telefonla konuştuğum için ceza yazıldı. Benim günlük kazancım bile bu kadar değil 427 ceza yazılmış" diye konuştu.

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Trafikte kural tanımayanlara cezalandırıldı
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