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Giriş Tarihi: 14.6.2022 10:52

Trafikte makas atarak yarış yapan iki maganda yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Trafikte makas atarak yarış yapan iki maganda yakalandı

İstanbul’da iki trafik magandası; O-3 Hal Yolu üzerinde D-100 istikametine doğru makas atarak ilerledi. İddialara göre; içerisinde altı kişinin olduğu iki aracın sürücüleri yarış yaptı. Magandalar o görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; Sanal Devriye ile durumu tespit etti. Detaylı inceleme başlatıldı.

İki aracın sürücüsünün, tehlikeli hareketler yaparak Bayrampaşa Otogar Bağlantı Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için girdikleri tespit edildi. Bir aracın sürücüsünün akaryakıt istasyonu içerisinde de "Drift" yaptığı saptandı.

Ehliyetleri olmadığı ortaya çıkan iki aracın sürücüsü Seyithan K. ve Ali B., "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki trafik magandasına "Drift Yapmak, Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak, Makas Atmak, Saygısızca Araç Kullanmak, Yakın Takip ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" maddelerinden toplamda 21 bin 295 lira trafik cezası kesildi.

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Trafikte makas atarak yarış yapan iki maganda yakalandı
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