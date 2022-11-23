Trafikte makas atıp sosyal medyaya attı cezayı yedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmalarda Zeytinburnu sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürerek araç kullandığına yönelik görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücünün kimliğini tespit etti.

MAKAS ATTI CEZA YEDİ

Polis ekiplerince yakalanan sürücü Y.S'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında makas atmaktan 1823 lira, yakın takipten 196 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer husus ve yasaklara uymamaktan 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 215 lira para cezası verildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Ayrıca Sürücü Y.S. hakkında TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu ilçesi Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.