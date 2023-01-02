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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Trafikte muştalı saldırıya indirimsiz 5 yıl hapıs

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Trafikte muştalı saldırıya indirimsiz 5 yıl hapıs
Kayseri'de trafikte taciz ettiği bir genci muştayla yaralayan ve aynı gün trafikte aracını önüne kırdığı milli güreşçi Hikmet Durgut'a muştayla saldıran Ali Ç., iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmadan 5 yıl hapse mahkum edildi. Talas ilçesinde 14 Mayıs'ta yaşanan olayda, kız arkadaşıyla birlikte kafeye giden Enes Avcı (21), önünde bir anda fren yapan otomobilin sağından geçti.



Bu duruma sinirlenen Ali Ç., önce Avcı'yı trafikte sıkıştırarak taciz etti, daha sonra da elindeki muştayla vurduğu Avcı'yı yüzünden yaraladı. Daha sonra ise Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyrederken bir anda milli güreşçi Hikmet Durgut'un önüne geçen Ali Ç., milli güreşçiyi de muştayla yaraladı.



Ali Ç.'nin Enes Avcı'ya yönelik nitelikli basit yaralama suçundan yargılandığı davaya Kayseri 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme Ali Ç'ye iyi hal ve tahrik indirimleri uygulamadan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Saldırı sonrası oğlunun yüzüne 5 dikiş atıldığını belirten anne Selda Avcı ise, "Bu gibi olaylarda caydırıcı cezaların verilmesi örnek teşkil etmesi adına çok önemli" dedi.

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Trafikte muştalı saldırıya indirimsiz 5 yıl hapıs
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