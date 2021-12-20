Son dakika: İstanbul’da trafikte savcıya saldırmışlardı! Şüpheliler için istenen ceza belli oldu!

Maltepe'de aracıyla seyir halinde olan savcı, iddiaya göre başka bir aracın arkadan kendisine çarptığını farkedince durmak zorunda kaldı. Savcı, aracından inip arabasındaki hasara bakmasına fırsat kalmadan diğer araçtaki Suat A. isimli şoförün saldırısına uğradı. Attığı yumrukla savcının burnunu kıran saldırgan, savcının arbede esnasında mesleğini söylemesiyle birlikte korku ve panik yaşayarak kaçtı.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından burnu kırılan savcı, hastaneye giderken, diğer araçta bulunan Suat A. ve Çetin A., gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.