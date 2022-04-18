Trafikte sevindiren gelişme! 3 ayda 36 ilde ölümlü trafik kazası gerçekleşmedi

Trafik kazalarına neden olan unsurlara bakıldığında en büyük pay 36 bin 594 kazanın sorumlusunun sürücüler olduğu anlaşıldı. Bu sırasıyla 4 bin 144 ile yaya, 849 ile araç, 214 ile yol ve 769 ile yolcuların trafik kazasına neden olduğu ortaya çıktı. Sürücü kusurları sonucu 36 bin 594 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürüler 15 bin 306 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı.

Sürücülerin diğer dikkat etmediği konular ise şöyle:

Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması 24 bin 315, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak 15 bin 747, arkadan çarpma 5 bin 554, dönüş kurallarına uymamak 2 bin 727, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak bin 125, alkollü araç kullanmak 320, aşırı hızda araç kullanmak 358 ve yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek 677 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı.

TRAFİK KAZASINA EN AZ KARIŞAN TREN

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinslerine göre başı 30 bin 201 ile otomobil çekiyor. Bunları sırasıyla; 9 bin 919 ile motosiklet, 9 bin 213 kamyonet, 1 bin 998 ile motorlu bisiklet, bin 746 minibüs, bin 281 kamyon, bin 436 otobüs, ulaşım araçlarından tren ise 11 kazayla en az kazaya karıştığı ortaya çıktı.

İSTANBUL 12, ANTALYA 10, ANKARA 6KİŞİ ÖLDÜ

Trafik kazalarının illere göre dağılımında ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Trafik kazası sonucu 3 aylık süreçte en fazla ölüm İstanbul'da meydana gelirken 36 ilde trafik kazası sonucu kimsenin hayatını kaybetmediği ortaya çıktı. İstanbul'da 12, Antalya'da 10, Ankara'da 6, Bursa 6, İzmir'de 8 ve Konya'da 5 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

3 AYDA 4,5 MİLYON TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Trafik kullarına uymayan 797 bin 201 sürücüye, bin 456 yayalara ve 3 milyon 668 bin 276 araç plakasına trafik cezası işlemi uygulandı. Toplamda ise 4 milyon 471 bin 785 trafik cezası kesildi. Aynı dönemde alkol alıp direksiyona geçen 45 bin 785 ise yasal işlem uygulandı. 100 ceza puanı dolduran bin 553 sürücüye ve 5 kez hız limitini aşan 131 kişiye ceza uygulanırken 287 bin 807 trafikten araç men edildi.