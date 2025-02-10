Trafikte tartıştı beyzbol sopası ile saldırdı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, iki sürücü arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri trafik ışıklarında aracından indi. Bagajda bulunan beyzbol sopasını alarak tartıştığı kişinin aracının aynalarını kırdı. Olay anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrasında kimliği tespit edilen şüphelinin, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.