Haberler Yaşam Haberleri Trafikte tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 8.9.2022 03:54

Trafikte tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi baba ve oğlun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

İHA
Trafikte tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y., (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine iki otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Çetin, Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç., ve Ahmet Çetin yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Şükrü Çetin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Ahmet Çetin ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç.'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS EK TERCİH YAPMA SAYFASI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
Sigara fiyatları 7 Eylül 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte, saat kaçta? TFF takvimi ile 2022 Süper Lig yaz transfer dönemi için sayılı saatler! İşte tüm detaylar
DenizBank emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?
İphone 14 fiyatı belli oldu mu, Türkiye’de ne zaman çıkacak? Apple İphone 14 pro, pro max çıkış tarihi ne, fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar
e-Devlet Doğalgaz desteği 450-1150 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı!
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava!
SON DAKİKA: Brent Petrol'de sert düşüş! Savaş öncesi seviyeye döndü
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafikte tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA