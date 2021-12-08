Haberler Yaşam Haberleri Trafikte telefonla konuşma cezası 2021: Seyir halindeyken arabada telefonla konuşma cezası ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.12.2021 11:48 Son Güncelleme: 8.12.2021 11:48

Trafikte telefonla konuşma cezası 2021: Seyir halindeyken arabada telefonla konuşma cezası ne kadar, kaç TL?

Trafikte telefonla konuşma cezası 2021: Seyir halindeyken arabada telefonla konuşma cezası ne kadar, kaç TL?

Araç kullanma esnasında cep telefonu kullanmak, trafikte sürücünün dikkatini dağıtan başlıca etkenlerden biridir. Araç kullanırken telefonla konuşmak ve mesajlaşmak nedeniyle birçok trafik kazası meydana gelmektedir. Sürüş güvenliği açısından, araç kullanırken cep telefonuyla mesaj yazılmaması, arama yapılmaması ve gelen aramalara yanıt verilmemesi gerekir. Kanunlar gereği 2021 trafikte telefonla konuşma cezası ne kadar?

Trafikte seyir halindeyken telefonla konuşmak, birçok riski beraberinde getirmektedir. Trafikte telefonla konuşmanın riskleri konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Araştırmaların tamamı, trafikte telefonla konuşmanın sürücünün dikkatini dağıttığını ve kazaya davetiye çıkardığını göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre, trafikte araç kullanırken telefonla konuşan sürücüler, tehlikeli durumlarda gerekli refleksi yarım saniyeden 1 saniyeye kadar değişen sürelerde daha geç gösterebilmektedir. Şehir içi trafikte hız sınırları içinde seyir halindeyken, gerekli durumlarda frene basmakta 1 saniyelik gecikme çok ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Yine araştırmalar göstermektedir ki, trafikte telefon kullanımı yalnızca kullanım sırasında değil, sonrasında da dikkatin dağınık kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle telefon görüşmesinden sonra da kaza riski normal sürüşe göre yüksek seyretmektedir. Tüm bu nedenlerle, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak cezası olan bir davranıştır.

TRAFİKTE TELEFONLA KONUŞMA CEZASI

Trafikte telefonla konuşmak, sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren başlıca davranışlardan biri olduğu için, para cezası ile cezalandırılan bir davranıştır. 2021 yılı için belirlenen yeni trafik cezaları içinde seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezası, 314 TL olarak belirlenmiştir.

KIRMIZI IŞIKTA TELEFONLA KONUŞMAK

Araç kullanırken, seyir halindeyken telefonla konuşma davranışı gibi, kırmızı ışıkta beklerken cep telefonuyla konuşmak veya mesajlaşmak da sürüş güvenliği açısından risklidir. Çünkü yapılan birçok araştırmaya göre, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, yalnızca telefon görüşmesinin gerçekleştirildiği sırada değil, sonrasında da dikkat eksikliğine yol açmaktadır. Çünkü yalnızca cep telefonuyla konuşma etkinliğinin kendisi değil, konuşulan konunun zihinde oluşturduğu yoğunluk da sürücünün dikkatini azaltmaktadır. Bu nedenle, kırmızı ışıkta beklerken yapılan ve sürüşe devam etmeden önce sonlandırılan telefon konuşmaları da aynı şekilde sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Çünkü telefonla konuşan sürücünün, görüşmeyi sonlandırdıktan sonra da bir süre bu görüşmeden kaynaklanan dikkat dağınıklığı devam edecektir.

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Trafikte telefonla konuşma cezası 2021: Seyir halindeyken arabada telefonla konuşma cezası ne kadar, kaç TL?
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