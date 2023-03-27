Trafikte yol verme kavgası! Bijon anahtarıyla saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle motosiklet sürücüsü ile taksici arasında tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler birbirlerinin üzerine yürürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.Bu sırada taksici bijon anahtarı ile motosiklet sürücüsünü tehdit ederken, kurye ise taksiyi tekmeledi. Yaşanan o tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.