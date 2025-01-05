Haberler Yaşam Haberleri Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti! Şüpheli abi kardeş yakalandı
Giriş Tarihi: 5.1.2025 11:00 Son Güncelleme: 5.1.2025 11:01

Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti! Şüpheli abi kardeş yakalandı

İstanbul Pendik’te motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası cinayetle bitti. Tartışmada boynundan ve sırtından bıçaklanan otomobil sürücüsü Turan Yılmaz hayatını kaybetti. Ekmek bıçağıyla cinayete sebep olan A.S. ve kardeşi Y.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti! Şüpheli abi kardeş yakalandı

Olay, Pendik'te saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yanında eşi ve engelli oğlu bulunan Turan Yılmaz, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Yılmaz aracından aldığı sopa ile karşısındakine saldırmaya çalışırken motosiklet sürücüsü de yumruklarla karşılık verdi. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlanırken taraflar tekrar birbirine girdi. Kavgaya sonradan dahil olan ve motosiklet sürücüsü Y.S.'nin kardeşi A.S. yakınlardaki fırından, elinde bıçakla geldi. Bıçakla Turan Yılmaz'ın sırtına ve boynuna sapladı ardından kaçtı. Turan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri firari şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

AĞABEY KARDEŞ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerden motosiklet sürücüsü Y.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince devam edilen çalışmalarda olayda bıçak kullandığı öne sürülen A.S.'de Sulttanbeyli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti! Şüpheli abi kardeş yakalandı
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