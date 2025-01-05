Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti! Şüpheli abi kardeş yakalandı

Olay, Pendik'te saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yanında eşi ve engelli oğlu bulunan Turan Yılmaz, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Yılmaz aracından aldığı sopa ile karşısındakine saldırmaya çalışırken motosiklet sürücüsü de yumruklarla karşılık verdi. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlanırken taraflar tekrar birbirine girdi. Kavgaya sonradan dahil olan ve motosiklet sürücüsü Y.S.'nin kardeşi A.S. yakınlardaki fırından, elinde bıçakla geldi. Bıçakla Turan Yılmaz'ın sırtına ve boynuna sapladı ardından kaçtı. Turan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri firari şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

AĞABEY KARDEŞ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerden motosiklet sürücüsü Y.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince devam edilen çalışmalarda olayda bıçak kullandığı öne sürülen A.S.'de Sulttanbeyli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.