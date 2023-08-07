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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Trafikte yüksek sesli müzik cinayeti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trafikte yüksek sesli müzik cinayeti
İstanbul Güngören'de önceki gece aracıyla seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen Sinan Çalışkanel (38) yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı. İkili arasında tartışma çıkınca Sinan Çalışkanel otomobilden inerek motosikletlinin yanına geldi. İkili arasında çıkan kavgada, motosiklet sürücüsü Çalışkanel'i bıçaklayarak kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Sinan Çalışkanel'e dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sinan Çalışkanel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Sinan Çalışkanel'in cenazesi ise dün ikindi namazının ardından toprağa verildi.

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Trafikte yüksek sesli müzik cinayeti
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