Trafikteki beyzbol sopasıyla saldırmıştı! O taksici hakkında sıcak gelişme!

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri taksici hakkında tutanak düzenlemişti. Aracı 15 gün süreyle trafikten men edilen ve 4 bin 70 lira trafik cezası yazılan taksici S.D.'nin şoför kartı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından süresiz iptal edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.D. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, şüphelinin "Kasten yaralama", "Mala zarar verme", "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli S.D'nin "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

