Trafikten men motorla hırsızlık yaptı aynı gün yakalandı

Hırsızın inşaat alanında bulunan malzemeleri taşıyarak motorun sepetine yerleştirdi daha sonra ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Şüpheli şahsın eşkalini tespit eden polis ekipleri aynı gün içerisinde Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan motorun trafikten men ve hurda olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı.