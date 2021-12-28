Trafo malzemelerinin altında kaldı

Başiskele İlçesi Karadenizliler Mahallesinde bulunan ve trafo üretimi yapan bir fabrikada, akşam saatlerinde yaşanan iş kazasında, Ali Kalaycı (40) isimli işçinin üzerine trafo malzemeleri devrildi.

Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından devrilen mazlemelerin altından çıkartılan Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan icelemeler sonrası, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis iş kazası ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.