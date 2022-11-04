Haberler Yaşam Haberleri Trafoya giren şahıs elektrik akımına kapılarak öldü
Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:42

Trafoya giren şahıs elektrik akımına kapılarak öldü

İstanbul Kağıthane’de cadde üzerinde bulunan trafoya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Trafoya giren şahıs elektrik akımına kapılarak öldü

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saat 23.30 sıralarında Yeşilce mahallesi, Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Trafoda meydana gelen patlamanın ardından sokağa çıkan mahalle sakinleri, trafodan yaralı bir kişinin çıktığını gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, yaralının acı içinde ambulans beklediği anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis şahısın kimliğini tespit ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: 4 Kasım Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?
SON DAKİKA: İzmir Buca'da korkutan deprem! Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir depremi sonrası önemli açıklama
TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 hakkında açıklama! e devlet sorgulama ekranı
Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş’in yapacağı ilk transfer belli oldu! Beşiktaş sürpriz ismi kadrosuna katıyor…
KPSS Polislik önlisans puanı 2022 tablosu POMEM şartları ile yayında! KPSS önlisans Polislik taban puanları, puan türü ve baraj puanı
2022 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Güncel UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye ülke puanı sıralaması kaç oldu, yükseldi mi? Avrupa'da Türk rüzgarı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Arda Güler itirafı! "Biti kanlananlar, 17 yaşındaki bir oyuncuya..."
İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, okul var mı? 4 Kasım 2022 Deprem nedeniyle İzmir'de okullar bugün tatil mi, ders var mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde inanılması güç tesadüf! Herkes aynı puanda kaldı, kimse bu sonuca inanamadı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafoya giren şahıs elektrik akımına kapılarak öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA