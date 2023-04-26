Annesini tedaviye götürdü, beton parçası canından etti

"BENİM KARDEŞİM GERİ GELMEYECEK"

Mahbup Uzunay'ın ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Uzunay'ın iki kız, üç de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Acılı abi Temel Uzunay, SABAH'a konuştu. Sorumlulardan şikayetçi olacaklarını ifade eden Temel Uzunay, şunları söyledi: "Benim kardeşim, canım gitti. Geri getirebilecek olan var mı ? Annemi tedaviye götürdüğü sırada binanın önünde beklerken başına beton isabet ediyor ve ölüyor. Şu an acılıyım. Ama konunun peşini bırakmayacağım. Sorumluları kimse şikayetçi olacağım. Şu an isteğim bütün sorumluların devletimiz tarafından cezalandırılması."