Annesini tedaviye götürdü, beton parçası canından etti

Mahbup Uzunay'ı hayattan koparan olay dün öğlen 14.00 sıralarında Avcılar Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir sağlık merkezinin önünde meydana geldi. Aslen Bayburtlu olan ve Muğla Bodrum'da kuaförlük yaptığı öğrenilen Mahbup Uzunay, Edirne'de yaşayan ve yaşlılığa bağlı olarak rahatsız olan annesi Kadriye Uzunay'ı Avcılar'da bulunan bir sağlık merkezine getirdi. Annesinin tedavisi sırasında bina önünde bekleyen Uzunay'ın başına, 4. kattan kopan beton parçası isabet etti. Aniden yere yığılan kadın ağır yaralandı. İlk müdahalesi sağlık merkezinde bulunan çalışanlar tarafından yapılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bilirkişi heyeti, olay yerinde incelemelerde bulundu.
"BENİM KARDEŞİM GERİ GELMEYECEK"
Mahbup Uzunay'ın ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Uzunay'ın iki kız, üç de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Acılı abi Temel Uzunay, SABAH'a konuştu. Sorumlulardan şikayetçi olacaklarını ifade eden Temel Uzunay, şunları söyledi: "Benim kardeşim, canım gitti. Geri getirebilecek olan var mı ? Annemi tedaviye götürdüğü sırada binanın önünde beklerken başına beton isabet ediyor ve ölüyor. Şu an acılıyım. Ama konunun peşini bırakmayacağım. Sorumluları kimse şikayetçi olacağım. Şu an isteğim bütün sorumluların devletimiz tarafından cezalandırılması."
"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLDU"
Mahbup Uzunay'ın başına beton isabet ettiği anda dükkanının önünde olduğunu ve olayı gördüğünü söyleyen kebap dükkanı çalışanı Adnan Negenç (50) ise; "Olay sırasında dükkanının önündeydim. Her şey bir anda oldu. Bir anda yere yığıldığını ve başından kanlar fışkırdığını gördüm. İlk müdahalesi burada yapıldı. Başına onlarca vatandaş toplandı. İyi görünmüyordu. Ambulans hemen geldi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öldüğünü duyduk. Gençti, üzüldük" dedi.