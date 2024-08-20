Traklar’ın geçmişi yok olma tehlikesi yaşıyor

Traklar'ın bir çok yaşam izlerinin bulunduğu Edirne, arkeolojik verileri ile medeniyetin 3 bin yıllık geçmişini günümüze taşıyor. Lalapaşa ilçesinde dolmen, sunak ve kalelerden oluşan anıtları ile Trak geçmişine uzanan ilçede medeniyetten günümüze uzanan 3 bin yıllık yapılar yok olma tehlikesi yaşıyor. Traklar'dan günümüze ayakta kalmayı başaran yapıların kültürel miras olduğunu belirterek sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Arkeolog Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, "Bundan 10 yıl önce benim tespit ettiğim birçok mezarlık alanı bugün yok. 10 yıl önce rastlamış olduğum dolmenlerin önemli bir bölümü tahrip olmuş durumda "dedi. Traklar'dan kalma anıtların çok hızlı bir şekilde tahrip edildiğine vurgu yapan Beksaç, ''Lalapaşa, Trakya'da arkeolojik mirası kültürel yapılanma açısından en önemli ilçelerin başında geliyor. Lalapaşa'nın çok özgün bir kimliği var. Bu özgün kimliği bazı köylerin de arkeolojik açıdan pirefer içinde kaldığını görebiliyoruz. Bunun başında su akacağı geliyor. Lalapaşa'nın hem merkez için hem Edirne merkez kasabanın şehrin yapılanması kültürel turizminin büyük katkısı olacağı aşikâr. Maalesef yıllar boyu Lalapaşa unutulmuş terk edilmiş gibi kaldı. Bundan 10 yıl önce benim tespit ettiğim birçok mezarlık alanı bugün yok. 10 yıl önce rastlamış olduğum dolmenlerin önemli bir bölümü tahrip olmuş durumda"diye konuştu.