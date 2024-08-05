Traktör dere yatağına uçtu sürücü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Bayırköy Mahallesi'nde sabah 09.30 sıralarında traktör ile tarlasına gitmek için yola çıkan 80 yaşındaki Kemal Ferik Bayırköy mahalle içinden ana yola çıkış yapmak istediği esnada traktörü kaydırdı.

DERE YATAĞINA UÇTU

Geri geri kontrolsüz giden traktör yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki dere yatağına uçarak ters döndü. Kazayı farkeden vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör altında kalan 2 çocuk babası Kemal Ferik'in hayatını kaybettiğini belirledi.