Traktör devrildi genç sürücü öldü

İznik ilçesine bağlı kırsal Kaynarca mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Eyüpcan Tetik, bindiği traktörün aniden devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, talihsiz genci traktörün altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Eyüpcan Tetik. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatırken, 20 Yaşındaki Eyüpcan Tetik'in İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ve bir gün sonra okula gitmek için yola çıkacağı öğrenildi.