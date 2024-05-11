Yaşlı adam devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi

Olay Orhangazi'ye bağlı Dutluca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Dutluca Mahallesinde Recep Önez (66) idaresindeki traktör köy içinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak durabilen traktörün sürücüsü Recep Önez ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybetti

Kaza sonrasında ağır yaralanan sürücü Recep Önez için olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Orhangazi Devlet Hastanesinde yapılan Recep Önez daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Recep Önez bugün ikindi vakti Yeni Gürle Mahallesi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.