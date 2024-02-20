Traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Mustafakemalpaşa ilçesi TJK hârası yakınlarında sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, Bursa istikametine seyir halinde bulunan Melih Y. idaresindeki özel bir şirkete ait eskort araç ile Türkiye Jokey Kulübü Karacabey Harası önündeki kavşaktan dönmeye çalışan Halil K. idaresindeki traktör çarpıştı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada koruma aracı metrelerce sürüklenirken, traktör ortadan ikiye ayrıldı. Ölümden dönen sürücüler kazayı hafif yaralarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler Melih Y. ve Halil K., Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki hastanelere kaldırıldı. İki araçta da maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.