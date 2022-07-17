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Giriş Tarihi: 17.7.2022 02:18

Traktör kazasında üçüncü ölüm

Karabük’te odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Cevdet Kalay kazadan 1 gün sonra hayatını kaybetti

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Traktör kazasında üçüncü ölüm

Eskipazar ilçesi Kuzyaka köyünde 15 Temmuz'da 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktör sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Hasan Kalay (75) ve yanındaki Feride Aldemir (47) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Traktörde bulunan Cevdet Kalay, (48) ve Melik Aldemir ise sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Kalay doktorlar tarafından yapılan tüm çabalara rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan 16 yaşındaki Melik Aldemir'in ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaşamını kaybeden Cevdet Kalay, Karabük'te kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

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Traktör kazasında üçüncü ölüm
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