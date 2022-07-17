Traktör kazasında üçüncü ölüm

Eskipazar ilçesi Kuzyaka köyünde 15 Temmuz'da 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktör sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Hasan Kalay (75) ve yanındaki Feride Aldemir (47) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Traktörde bulunan Cevdet Kalay, (48) ve Melik Aldemir ise sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Kalay doktorlar tarafından yapılan tüm çabalara rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan 16 yaşındaki Melik Aldemir'in ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaşamını kaybeden Cevdet Kalay, Karabük'te kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.