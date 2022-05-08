Traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Erkuş'un kullandığı traktör, Adrasan Mahallesi'ndeki arazisinde düzleme yapmak için seyir halinde iken Yeşilköy Mahallesi Taşocağı mevkiinde şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada sürücü traktörün altında kaldı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. Kaza yerile gelen sağlık ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği belirledi. Kazayı öğrenin Erkuş'un yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından traktör sürücüsünü cansız bedene otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.