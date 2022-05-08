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Giriş Tarihi: 8.5.2022 15:05 Son Güncelleme: 8.5.2022 15:29

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada traktör sürücüsü Hüseyin Erkuş (42) hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Erkuş'un kullandığı traktör, Adrasan Mahallesi'ndeki arazisinde düzleme yapmak için seyir halinde iken Yeşilköy Mahallesi Taşocağı mevkiinde şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada sürücü traktörün altında kaldı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. Kaza yerile gelen sağlık ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği belirledi. Kazayı öğrenin Erkuş'un yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından traktör sürücüsünü cansız bedene otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Traktör şarampole devrildi: 1 ölü
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