Traktör şarampole devrildi: 2 ölü 1 yaralı

Niğde'nin Merkeze Bağlı Elmalı köyüne un öğütmek için Eynelli köyünden yola çıkan traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Elmalı Köyü Büyükpınar mevkiinde Bilal Gül (67), yönetimindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir neden den dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler yetkililere haber verdiler. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Traktör sürücüsü Bilal Gül ve traktörde bulunan İsmail Akçın (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Salih Aktağ (65) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ile ilgili soruşturma başlattı