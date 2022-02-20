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Giriş Tarihi: 20.2.2022 10:04 Son Güncelleme: 20.2.2022 10:05

Traktörden düşerek altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Traktörden düşerek altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli’de babasının kullandığı traktörden düşerek römorkun altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi Kocaören Mevkii'nde meydana geldi. Bahçesinde 5 yaşındaki oğlu Burakcan Algan ile çalışan baba Salih Algan, havanın kararması ile eve gitmek için hazırlandılar. Bahçeye geldikleri traktöre binen baba ve oğlu, eve gitmek için harekete geçti. Traktör seyir halinde iken Burakcan Algan, dengesini kaybederek düştü. Düşen 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı.

Traktörü durduran baba durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 5 yaşındaki talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Burakcan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri babanın ifadesini almak için karakola götürürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Traktörden düşerek altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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