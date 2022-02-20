Traktörden düşerek altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi Kocaören Mevkii'nde meydana geldi. Bahçesinde 5 yaşındaki oğlu Burakcan Algan ile çalışan baba Salih Algan, havanın kararması ile eve gitmek için hazırlandılar. Bahçeye geldikleri traktöre binen baba ve oğlu, eve gitmek için harekete geçti. Traktör seyir halinde iken Burakcan Algan, dengesini kaybederek düştü. Düşen 5 yaşındaki çocuk römorkun altında kaldı.

Traktörü durduran baba durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 5 yaşındaki talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Burakcan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri babanın ifadesini almak için karakola götürürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.