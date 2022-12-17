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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Traktörden kopan tekerlek valinin makam aracına çarptı

Traktörden kopan tekerlek valinin makam aracına çarptı
SAVAŞTEPE Ethem Çavuş Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için ilçeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın makam aracı görünmez bir kazaya karıştı. Edinilen bilgiye göre Hüseyin A. yönetimindeki 45 VN 915 plakalı traktörün seyir halindeyken kopan ön tekerleği yaklaşık 250 metre yuvarlanarak Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın park halindeki makam aracına çarptı. Vali Şıldak'ın kısa süre önce araçtan indiği öğrenildi. Vali Şıldak'ın kıl payı kurtulduğu kaza kameralara da yansıdı.

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Traktörden kopan tekerlek valinin makam aracına çarptı
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