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Giriş Tarihi: 5.10.2023 18:35 Son Güncelleme: 5.10.2023 19:56

Traktöre bağlı makineye sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Kırıkkale Keskin’in Armutlu Köyü’nde traktörün hareket etmesiyle diskaronun altında kalan 74 yaşındaki çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Traktöre bağlı makineye sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Kırıkkale Armutlu Köyü'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, köyde çiftçilik yapan Feyyaz Başer (74), tarlasını sürdükten sonra traktöre bağlı diskaroyu sökmeye çalıştığı sırada hareket eden traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 74 yaşındaki Başer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Başer'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Traktöre bağlı makineye sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
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